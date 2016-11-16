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    Булыкин: «Шампанское в Монте-Карло заказал мой друг. Оно не предназначалось для Кокорина и Мамаева»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин дал понять, что игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев не заказывали шампанское на вечеринке в Монте-Карло.

    «Шампанское заказал мой друг. Оно стоило 250 тысяч евро и предназначалось не для Кокорина и Мамаева», – сказал Булыкин.

    Напомним, что из-за инцидента в Монте-Карло Кокорин и Мамаев были отстранены от участия за свои клубы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 17:27
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      Ar sen 17 ноября 2016, 01:18

      Не важно чьи деньги или как заработали. Пусть швыряют хоть до последней копейки - это их право.
      Просрать последнюю надежду и веселиться без угрызения совести и.......
      Если ты проиграл, тебе должно быть стыдно, грустно, больно и т.д., а если нет, то мы никогда не выиграем!

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 17 ноября 2016, 01:16

      К чему это?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 ноября 2016, 01:13

      Пора эту тему закрыть, надоело...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 16 ноября 2016, 23:10

      Вот это скорость реагирования,походу он и в жизни не быстрый,форвард хренов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 ноября 2016, 22:23

      чё Булыкина только отпустило?

      3
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 16 ноября 2016, 22:09

      эй ты, пиздабол, не скучай, смотри футбол

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4938

      polt 16 ноября 2016, 20:51

      Твое признанье уже никого не интересует. Пей дальше...

      3
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 16 ноября 2016, 20:43

      все равно все вы мажоры и ничего не добившиеся в жизни люди а тратите такие бабки на шампусик если бы вы сами заработали потом и кровью то никогда бы не стали покупать такое пойло

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Garrincha58 16 ноября 2016, 20:53

      Заметь,ты сам не отрицаешь,что они заработали. Какая разница как? Они же не украли. Я ничуть не пытаюсь оправдывать кого-либо, но каждый волен тратить заработанные деньги как хочет.

      3
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Pro100Kid 16 ноября 2016, 22:08

      Да, не украли. Но и не заслужили. Это понимают люди типа Шатова, Кержакова, Широкова и Оздоева, которые строят за свой счет стадионы и спортивные школы. Хотя, к примеру, Кержаков и Широков куда больше денег заслужили как футболисты топ-уровня, чем эти двое. Которые не знают что делать с деньгами и тупо швыряют их халдеям, коллекционируют брендовые тачки и т.д. Это очень печально.

      4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 ноября 2016, 20:32

      опоздал Димка с версией для поднятия рейтинга...

      4
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      Рейтинг: +6332

      порт 16 ноября 2016, 20:26

      Все в детстве пили молоко, Булыкин тормозную жидкость.

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