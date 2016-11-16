Булыкин: «Шампанское в Монте-Карло заказал мой друг. Оно не предназначалось для Кокорина и Мамаева»

Не важно чьи деньги или как заработали. Пусть швыряют хоть до последней копейки - это их право.
Просрать последнюю надежду и веселиться без угрызения совести и.......
Если ты проиграл, тебе должно быть стыдно, грустно, больно и т.д., а если нет, то мы никогда не выиграем!
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин дал понять, что игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев не заказывали шампанское на вечеринке в Монте-Карло.
«Шампанское заказал мой друг. Оно стоило 250 тысяч евро и предназначалось не для Кокорина и Мамаева», – сказал Булыкин.
Напомним, что из-за инцидента в Монте-Карло Кокорин и Мамаев были отстранены от участия за свои клубы.