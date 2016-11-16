Игроки «Луча-Энергии» готовы бойкотировать тренировки и матчи из-за финансовых трудостей

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для «Луча-Энергии» до пятницы. Об этом сообщил нападающий клуба из Владивостока Илья Михалев.

«По итогам встречи с губернатором Приморского края им было дано распоряжение до пятницы найти деньги на финансирование футбольного клуба. Мы надеемся, что это будет сделано, в противном случае мы будем вынуждены применять различные меры вплоть до бойкотирования тренировок и матчей, но мы бы очень не хотели этого делать», – сказал Михалев.