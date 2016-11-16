Варан хочет закончить карьеру в «Реале»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассчитывает закончить свою профессиональную карьеру в составе мадридского клуба.

«На данный момент я не вижу причин для ухода из «Реала». Я хотел бы завершить свою карьеру в Мадриде, но сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Футбол развивается быстрыми темпами, однако в данный момент я склонен думать, что закончу карьеру здесь», – заявил Варан.

В текущем розыгрыше Примеры Варан провел девять матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.