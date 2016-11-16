Шмидт: «РБ Лейпциг» использует свой потенциал оптимально»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт высказал свои похвалы в адрес новичка Бундеслиги – «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг»? Это команда, которая способна стабильно вести борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Они не обладают большими финансовыми возможностями, но это не мешает использовать свой потенциал оптимально», – считает Шмидт.

Напомним, что после 10 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 24 очками в своем активе. «Байер» встретится с «РБ Лейпциг» в рамках 11-го тура Бундеслиги 18 ноября.