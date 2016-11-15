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  • Селихов: «Вместо меня в «Спартак» взяли «блатного». Сейчас он играет разве что в приставку»

Селихов: «Вместо меня в «Спартак» взяли «блатного». Сейчас он играет разве что в приставку»

15 ноября 2016, 23:07
26

Вратарь «Амкара» Александр Селихов в эфире программы «Культ тура» рассказал о том, почему он не заиграл в молодежной команде «Спартака».

«Когда пробовался в «Спартаке», взяли другого человека. Мне кажется, не по спортивным причинам. «Блатного», да. Играет ли тот человек до сих пор? Не слышал. Разве только в приставку», – сказал Селихов.

Также он поделился воспоминаниями о пребывании в академии «Зенита».

«Что касается «Зенита», то оттуда поперли, потому что не ходил в школу. Да, в обычную школу. По своей глупости. Если честно, я очень об этом жалею. В Санкт-Петербурге ходил на дискотеки каждые выходные с 15 лет. Мешало ли тренировкам? Нет, я алкоголь не пил».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Зенит Селихов Александр
Комментарии (26)
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roman230582
1479242547
Если талант есть можно и в Амкаре вырасти до топ игрока
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Chesn0k
1479244406
что делать трезвому человеку на дискотеках? да ещё в 15 лет
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Par Mezan
1479247008
Вот откуда берутся "понтовые" Кокорины и иже с ними! В школе не учились! Стаканьолла джина с тоником не считалась спиртным! Это же не водка... Может, стоило бы провести диктанты там всякие (география, геометрия, херозабития), и принять решение по мозгам игроков, прямо в их присутствии? Позор Виктору Перестукину! С ув.
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Анатолий Одинец
1479251813
осталось только пожелать вратарю сил и умения стоять в воротах так чтобы ни спартак ни зенит не смогли ему забить
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ttter
1479252314
Как не культурно.
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phobos
1479269486
Сейчас все футбольные школы так построены. Играют только те ребятки в основе, чьи родители тренеру отслюнявливают. Да и не только в футболе у нас так.
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Томь вперёд
1479273180
Не стесняясь говорит всё еак есть, молодец! Правда ничего нового не открыл!
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momwig_
1479275577
Ну да - молодой был, глупый - на дискотеки ходил, а в двух клубах не разглядели алмаз неограненный. Правда, судя по тому ,что у него и сейчас все вокруг виноваты, профессионалом он так и не стал. Приобретение связано с риском.
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alll-1
1479283624
ну и правильно что не взяли ,все равно бы потом за прогулы выгнали
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filosof sparty
1479289424
Вот отсюда ноги и растут!!! У нас так со всеми коммерческими видами спорта... наберут, бл, по объявлениям, а потом мы хотим молодежь перспективную!
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