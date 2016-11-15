Селихов: «Вместо меня в «Спартак» взяли «блатного». Сейчас он играет разве что в приставку»

Вратарь «Амкара» Александр Селихов в эфире программы «Культ тура» рассказал о том, почему он не заиграл в молодежной команде «Спартака».

«Когда пробовался в «Спартаке», взяли другого человека. Мне кажется, не по спортивным причинам. «Блатного», да. Играет ли тот человек до сих пор? Не слышал. Разве только в приставку», – сказал Селихов.

Также он поделился воспоминаниями о пребывании в академии «Зенита».

«Что касается «Зенита», то оттуда поперли, потому что не ходил в школу. Да, в обычную школу. По своей глупости. Если честно, я очень об этом жалею. В Санкт-Петербурге ходил на дискотеки каждые выходные с 15 лет. Мешало ли тренировкам? Нет, я алкоголь не пил».