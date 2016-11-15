«Сандерленд» хочет снова арендовать М’Вила

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила может перейти в «Сандерленд», за который он уже выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

Сообщается, что главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес является поклонником таланта М’Вила и хотел выкупить его минувшим летом, однако клубы не сумели согласовать условия трансфера.

По информации источника, сам футболист не против вернуться в АПЛ, а стороны сейчас работают над возможной сделкой. Предполагается, что игрок будет отдан в аренду до конца сезона.

В нынешнем сезоне М’Вила провел за «Рубин» шесть матчей, не отметившись ни одним результативным действием.