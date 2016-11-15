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    Каррера: «Не ожидал, что «Спартак» будет лидировать. Но я не привык витать в облаках»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что для него стало неожиданностью то, как его карьера развивается в России.

    «Не кажется ли, что все, что с мной происходит, похоже на сон? Сон не сон, но, конечно, еще в начале этого года я не мог представить себе, что жизнь повернется так круто! Не буду лукавить: подобного развития событий я никак не ожидал – ни того, что вот так неожиданно стану главным тренером «Спартака», ни того, что мы будем лидировать в чемпионате России. Но сегодня это ведь не сон, а явь! При этом я привык прочно стоять на ногах, а не витать в облаках.

    Да, мы пока на первом месте, но вся борьба еще впереди. Самый главный матч – следующий. А следующий – против «Амкара». И у меня и в мыслях нет расслабляться и почивать на лаврах. Наоборот, нам всем надо вкалывать еще больше! Конечно, хочется выиграть чемпионат России, но надо побольше делать и поменьше говорить на эту тему.

    Пока я русским не владею. Знаю отдельные слова и выражения, но не более того. Так что не очень хорошо представляю себе, что пишут и говорят про «Спартак» и про меня лично. Но вот как раз сейчас собираюсь начать брать уроки русского языка. Мне хотелось бы его изучить, потому что это помогло бы мне и в работе, и в быту», – заявил Каррера.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2016 13:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 15 ноября 2016, 21:17

      хочется отметить, что он наверное единственный тренер который не жалуется ни на поле, судей и мороз.удачи ему терпения и побед)))вперед Спартак

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 ноября 2016, 19:38

      Правильно. Вперёд Спартак!

      0
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 15 ноября 2016, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Провёл бы сутки где-нибудь на свалке с бомжами
      И нужные слова пришли б к тебе сами.
      Велик и ужасен русский язык.
      Не поймёшь, если с детства базлать не привык.

      -4
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 15 ноября 2016, 18:10

      Каррерим!

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      Рейтинг: +19

      100% Спартака 15 ноября 2016, 17:54

      Карейра молодчик,не надо нечего загадывать все будет!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 ноября 2016, 17:26

      Всё правильно. Первое место и пост главного тренера это неожиданность не только для него. Самый главный матч всегда следующий. Меньше слов - больше дела может хоть так таймер - Спартак без трофеев закончится. Да и язык надо знать - а то и прям выиграют, а радоваться не зная языка будет тяжело, да и команда сама учить итальянский явно не будет.

      2
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      Рейтинг: +176

      gencha19 15 ноября 2016, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скоро сон кончится и поедет он в солнечную Италию.

      -5
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      Рейтинг: +307

      shpilman > gencha19 15 ноября 2016, 21:11

      я смотрю у вас в Ростове в этом году сон закончился.....

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      Рейтинг: +45

      Спартак Мишулин 15 ноября 2016, 16:54

      Каррера молодец. Главное, чтобы, действительно, игроки не витали в облаках после столь удачного первого круга.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 15 ноября 2016, 16:26

      Массимо выучи одну фразу "зянид-дерьмо!",потому как клоачные псевдоболелы так и захлёбываются собственным дерьмом.а в целом удачи и успехов!!!

      -2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 ноября 2016, 15:27

      Выиграет чемп

      2
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