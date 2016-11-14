Гаджиев: «Со временем Джикия станет игроком сборной России, а не просто кандидатом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал вызов в сборную России защитника пермской команды Георгия Джикию.

– Георгий Джикия – единственный футболист «Амкара», вызванный в сборную. Почему именно он?

– Во-первых, из-за позиции, на которой он выступает. Наши главные центральные защитники вызывают некоторые вопросы: они уже более десятка лет в составе сборной и, наверное, нуждаются в замене. Твердых кандидатов на замену у главного тренера, думаю, нет. Он изучает разные варианты, привлекает группу игроков: Васин, Новосельцев, Кутепов… Черчесов правильно делает. Вторая причина – те качества, которыми должны обладать кандидаты в сборную. Джикия вполне прилично провел первую треть чемпионата, играл хорошо. Плюс к этому он сбалансированный футболист – одинаково неплохо играет головой и ногами, грамотно действует позиционно, обладает хорошей скоростью. В общем, есть набор качеств, которые позволят ему со временем стать игроком сборной, а не просто кандидатом.

– Как вам кажется, кто-то еще из игроков «Амкара» мог бы быть тем самым кандидатом в сборную?

– Пока выбор сделан правильный. Это Джикия. Он взят на востребованную позицию. А из остальных футболистов, которые у нас есть, двое ребят могли бы претендовать на право попасть в расширенный список. Но озвучивать фамилии пока не считаю нужным, – цитирует Гаджиева riafan.ru.