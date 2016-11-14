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    Набиуллин: «Мечтаю поиграть в Европе. Думаю, мне подошел бы чемпионат Испании»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.

    — Ты молодой, перспективный футболист. Какие у тебя карьерные приоритеты? Мы не берем «Рубин», понятно, что это родной клуб. Принципиально готов остаться в российском чемпионате или пробиваться в Европу?

    — Первая задача — попасть в первую сборную. Для меня очень важно оказаться там. Ну и хотелось бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Я думаю, мне бы больше подошел испанский.

    — На понижение зарплаты готов ради шанса играть в той же Испании? Вот, Кокорин, например, или Денисов отказались.

    — Мне, если честно, интересно поиграть в Европе. Можно сказать, я с детства мечтал там поиграть. Деньги в этом случае не будут иметь большого значения.

    Источник: «Реальное время»

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    14.11.2016 21:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 ноября 2016, 20:13

      мечтает о реале или барсе ????? но увы мечты редко сбываются. это жизнь а не реклама ... пока слабоват

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 ноября 2016, 22:09

      в реал или барселону

      0
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      Рейтинг: +19

      100% Спартака 14 ноября 2016, 21:24

      Вряд ли парень поедит в Гранаду,за 200тыщ а в Севилью за лям не возьмут

      -1
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