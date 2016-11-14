Петреску: «Луческу – фантастический тренер, в этом сезоне он приведет «Зенит» к чемпионству»

Главный тренер «Аль-Насра» Дан Петреску, известный в России по работе в «Динамо» и «Кубани», оценил работу Антонио Конте на посту рулевого «Челси», а также заявил, что, несмотря на текущее лидерство «Спартака» в РФПЛ, чемпионом в нынешнем сезоне все равно станет «Зенит», возглавляемый его соотечественником Мирчей Луческу.

– Не считая Румынии, вы играли в Италии и Англии. Тренировали в Польше, России, Катаре, Китае, теперь в Эмиратах. Любите путешествовать?

– Люблю. Это же интересно. Разные люди, разные традиции. А еще такова моя работа. Тренировал бы с радостью в Румынии, но там с этим туго. Вот и приходится кататься по свету. Понятно, что хотел бы поработать в Англии. Но если позовут в Таиланд – поеду в Таиланд. Нужно ценить то, что у тебя есть. Тысячи тренеров по всему миру сидят вообще без работы.

– Вы легенда «Челси». Как вам работа Антонио Конте в Лондоне?

– Пока все просто здорово. У «Челси» есть все шансы вернуть титул в этом сезоне, хотя конкуренция просто сумасшедшая. Роман Абрамович не ошибся с выбором. Да и кто бы сомневался, ведь Конте добился успеха и в «Ювентусе», и в сборной Италии.

– Кстати, в курсе, что ближайший помощник Конте – Массимо Каррера – возглавляет теперь «Спартак»?

– Слышал. Идет на первом месте.

– Сделает он красно-белых чемпионами или первым станет «Зенит» во главе с вашим соотечественником Мирчей Луческу?

– Золото возьмет «Зенит» – сто процентов. Он фантастический тренер. Но дело даже не в этом. Просто у «Спартака» слабее состав.

– Удивились, что Луческу перебрался в Россию?

– С чего бы? Тем более он приехал в сильнейший клуб страны. Сейчас он не в Лиге чемпионов, но в следующем сезоне точно будет.