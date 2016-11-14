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«Реал» может заплатить за Де Хеа 60 миллионов

14 ноября 2016, 16:19
6

«Реал» все еще надеется подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что мадридцы готовы выложить за 26-летнего стража ворот 60 миллионов евро, прописанные в его контракте в качестве отступных. Соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до конца сезона-2018/19.

Напомним, летом 2015 года Де Хеа был очень близок к переходу в стан «сливочных», однако стороны не успели оформить документы до закрытия трансферного окна.

В текущем розыгрыше АПЛ испанец принял участие в 11-ти матчах и пропустил 13 голов.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (6)
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гриффон
1479130890
На мой взгляд они с нойером равные по классу
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uda
1479131193
Эх, неплохо бы!!!
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mauxa
1479132215
Не нужен он, есть Кейлор.
Ответить
яйва-яйва
1479135444
отлично!
Ответить
dudkadim
1479137548
сикока-сикока?
Ответить
VReDNiY
1479190050
Шило на Мыло менять... Чем Навас то хуже..Не понятно нахер им он.
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