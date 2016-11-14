«Реал» может заплатить за Де Хеа 60 миллионов

«Реал» все еще надеется подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что мадридцы готовы выложить за 26-летнего стража ворот 60 миллионов евро, прописанные в его контракте в качестве отступных. Соглашение футболиста с манкунианцами рассчитано до конца сезона-2018/19.

Напомним, летом 2015 года Де Хеа был очень близок к переходу в стан «сливочных», однако стороны не успели оформить документы до закрытия трансферного окна.

В текущем розыгрыше АПЛ испанец принял участие в 11-ти матчах и пропустил 13 голов.