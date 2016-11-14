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    Газзаев: «Чемпионство разыграют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал трех, по его мнению, претендентов на победу в чемпионате России-2016/17. Также специалист похвалил нынешнего лидера РФПЛ «Спартак».

    «С приходом нового главного тренера Массимо Карреры в «Спартаке» поменялась психология игроков. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Все будет зависеть от того, как команда подготовится и проведет второй круг. На первом этапе чемпионата команда показывает хорошие качества и может претендовать на чемпионство.

    Может быть, «Спартак» показывает не такой яркий и красивый футбол, но играет на результат, а это самое главное. Думаю, что чемпионство разыграют три клуба – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА», – цитирует Газзаева «Россия 24».

    По прошествии 13-ти туров красно-белые располагаются на вершине турнирной таблицы РФПЛ, имея в своем активе 31 очко и опережая ближайшего преследователя – «Зенит» – на три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 14:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 ноября 2016, 09:17

      ЦСКА он туда "по старой памяти" включил. "Здесь и сейчас" по игре Спартак выглядит основным претендентом, но никто не может пройти весь чемпионат без спадов. У Зенита деньги и админресурс... А ЦСКА, пожалуй, отдохнет в этом году.

      -1
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      Рейтинг: +15

      SSC 15 ноября 2016, 09:15

      Что Хомуха, что Газзаев, оба конявые и оба верят в чемпионство своего родного клуба. Но как с такой игрой они будут на что то претендовать??? Только полузащита тащила всю команду, а без Еременко вообще команда развалилась. Миланов не играет на таком уровне, хотя должен вроде как заменять Романа. А тут еще и его травма. Некому играть.

      1
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 15 ноября 2016, 08:49

      ЦСКА ничего разыгрывать не будет, не войдет даже в тройку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 ноября 2016, 02:56

      Спартак, вперед!!!!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      100% Спартака 14 ноября 2016, 21:09

      ЦСКА бы за лигу Европы зацепиться с такой скамейкой ,а Спартак чемпион по любому!

      -1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 14 ноября 2016, 21:05

      Да ты че говоришь, усатый?! Ну голова, ну умница, ну провидец!

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 14 ноября 2016, 20:30

      Валера задолбал уже со своими не точными прогнозами)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 14 ноября 2016, 20:03

      Не так ярко как кто?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 ноября 2016, 19:45

      2-й круг: Спартак-Зенит- 1:5 (Спартак забьёт с левого пенальти)
      ЦСКА- Зенит- 0:3

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > Zeff 14 ноября 2016, 20:01

      Жду не дождусь "бомжей" на Открытие! Похороним вас как ЦСКА ))))

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 ноября 2016, 19:25

      "Может быть, «Спартак» показывает не такой яркий и красивый футбол" Пес как кто??? Кто у нас показывает яркий и красивый??? Наверно как ЦСУА )))

      -3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM > ufos73 14 ноября 2016, 19:59

      Собака, игры Спартака любо дорого смотреть, атаки и контры, и ЦСКА бля, 1 мяч за игру! Газа иногда мочит

      -1
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