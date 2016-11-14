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    Морозы мешают «Амкару» полноценно готовиться к матчу со «Спартаком»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о сложностях, с которыми его команда столкнулась в ходе подготовки к выездному матчу 14-го тура Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 20 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    «У них на сегодняшний день сложилась добротная командная игра, ребята объединились внутри коллектива. Шансы добиться положительного результата в Москве у «Амкара» будут лишь при условии хорошей физической подготовки. Рано наступившие пермские морозы не позволяют успешно тренироваться на газоне стадиона «Звезда».

    С ЦСКА мы играли на равных благодаря хорошей физической готовности. Без качественных тренировок успешно противостоять лидерам «Амкар» просто не сможет», – заявил Гаджиев.

    После 13 туров «Амкар» в турнирной таблице российской Премьер-лиги располагается на шестой строчке. В активе пермяков 21 очко.

    Источник: ФК «Амкар»

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    14.11.2016 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 14 ноября 2016, 18:52

      А что им мешает заниматься в зале? Или у них это не предусмотрено?

      -1
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      Рейтинг: +33556

      oyabun 14 ноября 2016, 16:24

      Известная тактика - пустить пыль в глаза, прикинувшись слабачком.

      2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 ноября 2016, 15:17

      Придётся Спартаку играть с неполноценно подготовленным Амкаром.

      1
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