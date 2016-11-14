Пато мог оказаться в «Сатурне» до перехода в «Милан»

Бывший руководитель спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая, который занимался вопросами селекции футболистов, рассказал о том, что в свое время состав подмосковной команды мог пополнить бразильский нападающий Алешандре Пато, а также Диего Форлан, чья сделка сорвалась из-за высоких требований по зарплате.

«Кого «Сатурн» мог купить, но не сложилось? Пато. Естественно, еще до того, как он попал в «Милан». Мы были на матче «Интернасьонала». За 10-15 минут до конца матча вышел интересный мальчик. Обыграл двоих, прострелил. Мы с президентом «Интернасьонала» вели переговоры по другому футболисту, но заодно спросили и о Пато. Нам было сказано: «Мы сами не знаем, в какую сумму оценивать этого парня. Он лишь третий раз появился на поле. Может, он стоит 2, а может, и 20 миллионов. Сегодня можете взять его за 5 миллионов». Было страшно платить такие деньги за 17-летнего пацана. В итоге решили не брать. И правильно сделали. Кто знает, как бы сложилось у Пато в России. Мы так и Ди Марию, и Тевеса просматривали, но реальнее было появление Форлана. У него был тот же агент, что и у Монтенегро. Не сложилось, потому что у Диего были сумасшедшие запросы по зарплате», – рассказал Лепсая.

Стоит отметить, что в 2007 году Пато перебрался из «Интернасьонала» в «Милан» за 22 миллиона евро. Сейчас бразилец выступает в составе «Вильярреала».