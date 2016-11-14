В «Вердере» планируют удержать Гнабри от перехода в «Баварию»

Полузащитник бременского «Вердера» Серж Гнабри привлек внимание скаутов мюнхенской «Баварии». Но в клубе не готовы так просто расстаться с одним из своих лидеров.

«Я не думаю, что Гнабри в ближайшее время покинет «Вердер». Он чувствует здесь себя как дома. Для Сержа важно остаться в «Вердере», выходить на поле на тренировках и в матчах с радостью. Но мы должны играть лучше, чтобы удерживать таких игроков в наших рядах», – рассказал спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.

Сам Гнабри пока отказывается как-либо комментировать свой возможный переход в стан «Баварии».