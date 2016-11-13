Засеев: «Любая победа приятна и добавляет уверенности, тем более над чемпионом страны»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев пообщался с журналистами после товарищеского матча с ЦСКА (1:0).

«Нам была нужна игровая практика, и мы ее получили. Каждая игра — это отдельная история, отдельная битва, всегда хочется побеждать. Мы выиграли и довольны этим результатом.

Сказались ли сложные погодные условия на характере встречи? Да, конечно. При минусовой температуре мяч становится деревянным, ноги мерзнут. Но команды были в равных условиях.

Всегда контрольный матч отличается от официального. Нам не нужно на это обращать внимание, надо просто выходить на поле, выполнять установку тренера и играть на победу. Любая победа приятна и добавляет уверенности, тем более над чемпионом страны, хоть и не все игроки основного состава вышли на поле», — сказал Засеев.