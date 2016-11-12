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    Онопко: «Березуцкие и Игнашевич – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением, почему защитникам московского клуба Алексею и Василию Березуцким и Сергею Игнашевичу долгие годы не было альтернативы в сборной России. По мнению специалиста, в стране нет футболистов, способных конкурировать с ними в оборонительной линии.

    – Почему в сборной столько лет нет конкуренции Игнашевичу и братьям Березуцким?

    – Позиция центрального защитника – очень специфическая. Да, в России таких игроков не так много. В ведущих отечественных клубах больше иностранцев. А почему играют Игнашевич и Березуцкий? Потому что они – лучшие. Нет футболистов, способных с ними конкурировать. И такая проблема не только у центральных защитников, но и у всего нашего футбола. Если брать другие страны, приведу пример Испании, то там на каждую позицию всегда по пять конкурентов. А я еще не сравниваю Россию с Испанией по населению.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2016 20:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: -2

      esperado911 13 ноября 2016, 12:46

      Онопко предательское дерьмо!!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      SpЕcUsIc 13 ноября 2016, 09:48

      Было бы глупо,если бы Онопко сказал по другому,я уверен есть у нас нормальные защитники,просто надо искать их и направлять в нужное русло...

      4
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      Рейтинг: +359

      vavilon69 13 ноября 2016, 07:33

      по результатам последних игр - видно ! Есть люди отвечающие за просмотр перспективных игроков.РАБОТАЙТЕ !!!! ОКЛАДЫ профессиональные, а игра ДВОРОВАЯ на текущий момент !

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 04:16

      Я тоже так думаю, нет альтернативы , как вы их называете "берёзам", про Игнаша пока промолчу, а что касается, допустим Васи, сколько раз он спасал, казалось бы в проигрышном матче? Ага, молчите, потому что лупить-то нечем, а он лупил, и Лёха был бы таким, если позиция позволила играть, а не сидеть на лавке

      -1
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      Рейтинг: +4938

      polt 12 ноября 2016, 23:53

      А перспектива сборной? В 2018 они играть будут?

      2
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      Рейтинг: +3836

      lordmrv 12 ноября 2016, 21:44

      Особенно это видно по ЦСКА

      4
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      Рейтинг: +155

      zenit888 12 ноября 2016, 21:38

      Онопко - фуфло, как и его Игнашевичи и Березуцкие.

      4
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      Рейтинг: +3836

      lordmrv > zenit888 12 ноября 2016, 21:46

      Предавший свой клуб, чмо. Поэтому я тебе плюсую.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > zenit888 12 ноября 2016, 22:12

      ты сам фуфло,как и все зенитовские..

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > lordmrv 12 ноября 2016, 22:13

      ну ка напиши, за какой клуб болеешь? И я приведу тебе пример,кто из предателей выступает за твоих..

      2
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      Рейтинг: +13

      Альберт вдв > zenit888 12 ноября 2016, 23:15

      Ты сам фуфлыжник))))

      -2
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 ноября 2016, 21:28

      Онопко: Нет футболистов, способных с ними конкурировать...хоть самому выходи.

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 12 ноября 2016, 21:28

      По населению если сравнивать, то Китай и Индия лучше всех должны играть выходит.

      3
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 12 ноября 2016, 21:10

      Ну, в России, сборная водокачки

      -1
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