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    Погребняк: «В свои 35 Аршавин по-прежнему ярко себя проявляет»

    Форвард «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о своем бывшем партнере по «Зениту» Андрее Аршавине. В настоящее время экс-полузащитник петербургского клуба защищает цвета «Кайрата». В среду 35-летний футболист продлил соглашение с казахстанским клубом и теперь будет выступать в Алматы до конца 2017 года.

    «Всем бы доиграть до его возраста и быть востребованным. Андрей большой профессионал, он способен играть на хорошем уровне и забивать много голов. В общем, он по-прежнему ярко проявляет себя. Молодец, рад за него. Мы редко общаемся, поэтому каких-то деталей его карьеры и жизни в Алма-Ате я не знаю, общался по этому поводу больше с другим игроком «Кайрата» и «Зенита» – Толей Тимощуком. Ему очень там все нравится. Инфраструктура клуба, город, болельщики, кухня, люди. Словом, сплошной позитив. Им там комфортно, это точно.

    Достаточно посмотреть игры Анатолия и Андрея, чтобы это понять. Посмотрите, какие голы Аршавин забивает за «Кайрат». Говорить о том, что Казахстан – это невысокий уровень, в корне неверно. Команда играет в еврокубках, хочет расти. Клуб и ребята не сбавляют темпа, играют на все сто процентов. Это очень важно – такое отношение, результаты», – сказал Погребняк.

    Источник: Спортфакт

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    12.11.2016 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 13 ноября 2016, 10:18

      Посмотреть бы еще на Андрей Сергеевича с Сашей Кержаковым в одной связке. Вот это игра была, и Зенита, и сборной!

      0
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      Рейтинг: +13

      kakha2008 13 ноября 2016, 07:00

      Тебя там нехватает, пожалей динамо хватить жить за счет других. Собери чемодан.

      -1
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      Рейтинг: +64

      baltica 12 ноября 2016, 22:10

      В отличии от тебя,полено!

      -1
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 12 ноября 2016, 20:46

      да - здоровья ему - пусть радует болел Кайрата -как когда то нас

      5
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