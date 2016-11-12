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    Каррера: «Учу русский язык, но надеюсь вернуться в «Ювентус»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как стал наставником красно-белых, а также признался, что мечтает вернуться в «Ювентус».

    «Я решил стать тренером «Спартака» на два дня, и даже не думал о своем будущем, но меня попросили остаться.

    В России очень холодно, а играть тяжело. Я учу русский язык, но однажды надеюсь вернуться в «Ювентус», ведь моя кожа состоит из черно-белых цветов», – сказал Каррера.

    Напомним, что под руководством итальянского специалиста «Спартак» лидирует в РФПЛ после 13-ти туров.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    12.11.2016 11:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 13:53

      По крайней мере честно, ага.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 ноября 2016, 15:48

      РОССИЯ ТЕБЕ ДАЛА ШАНС СДЕЛАТЬ ИМЯ.....ВПЕРЁД....А ТО СНОВА БУДЕШЬ ПОМОЩНИКОМ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА В ЮВЕНТУСЕ

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 12 ноября 2016, 14:13

      Э! А как же таинство русской души, медведь, балалайка и водка?? Оставайся с нами!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 ноября 2016, 13:47

      Если он учит язык Пушкина и Лермонтова, то ему не с кем будет на нем общаться, а если "современный русский язык", то пора бы уже знать... что там учить? Три слова и производные от них...

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 ноября 2016, 13:40

      О ЮВЕ пока рано думать в качестве главного тренера, а в середняк серии А могут позвать

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 12 ноября 2016, 13:12

      "В России очень холодно, а играть тяжело". Крендели! Причем тут "А"? Жертвы ЕГЭ. "И" должно было быть. И правильно Каррера сказал, что нехрен в футбол играть зимой.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 ноября 2016, 13:01

      Сапогова с собой взять не забудь))

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 12 ноября 2016, 12:57

      бля опять жёлтые журналюги всё перевернули,ох и сволочной народишко эти ....опять чей то заказ отрабатывают

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2016, 12:31

      Зачем учить русский, если мечтаешь уехать в Ювентус?

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 ноября 2016, 12:18

      А правильно. Как раз когда-нибудь в зрелом возрасте и надо возвращаться домой, как многие и делают, а пока надо тут отрабатывать и давать результат. Пока время ещё не пришло чтобы он снова был в системе.

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