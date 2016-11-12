Форвард «Спартака» Мелкадзе мечтает познакомиться с Роналдиньо

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе признался, что желает познакомиться с бывшим футболистом «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

— Промес недавно похвастался в Instagram знакомством с Пеле и Марадоной. А вы встречались с суперзвездами мирового футбола?

— Пока не довелось. Но мечтаю познакомиться с Роналдиньо.

— Вы не раз признавались, что этот бразилец — ваш любимый футболист. Почему именно он?

— Меня всегда восхищали решения, которые он принимает на поле. Роналдиньо любит рисковать. Часто кажется, что вот сейчас он точно «обрежет» всю команду, но ничего подобного почему-то не происходит. Вместо этого следует финт или фантастический голевой пас. По-моему, другого такого мастера просто нет.

— Разучивали какие-нибудь из его финтов?

— Нет, у меня же совсем другой стиль. Роналдиньо нравится мне не столько техникой, сколько отношением к футболу. Он всегда азартен, всегда старается действовать остро. Для него футбол — игра в прямом смысле слова. И он в ней — один из лучших.

— Риск, азарт... Что еще привлекает в футболе лично вас?

— Эмоции. После победы их не сравнить ни с чем. Футболист живет от игры к игре и, если так можно сказать, «кормится» победными эмоциями. Их ни на что не променяешь. И это то, ради чего стоит связать с футболом свою жизнь.