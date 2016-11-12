Фернандеш: «Слуцкий прав. Россия – нефутбольная страна»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил мнение, что футбол в России не является спортом номер один.

– Как человек, поигравший в Португалии, Англии и Турции, могли бы сравнить организацию футбольного дела там и в России.

– В клубах дело обстоит примерно так же. Ничего такого, что явно отличалось бы. Что касается положения в целом, то его трудно сравнивать. У меня не сложилось впечатления, что футбол в России – вид спорта номер один. В Турции, например, все только и говорят о футболе. Больше, чем о политике.

– Бывший главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий выразил не так давно мнение, что «Россия – нефутбольная страна», которое вызвало дискуссию. Вы что на этот счет думаете?

– Думаю, Слуцкий прав. Народ в России уделяет больше внимания другим вещам. Да и посещаемость не самая высокая. Может быть, благодаря чемпионату мира людей и удастся больше привлечь к футболу.