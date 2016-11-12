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Фернандеш: «Слуцкий прав. Россия – нефутбольная страна»

12 ноября 2016, 08:08
25

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил мнение, что футбол в России не является спортом номер один.

– Как человек, поигравший в Португалии, Англии и Турции, могли бы сравнить организацию футбольного дела там и в России.

– В клубах дело обстоит примерно так же. Ничего такого, что явно отличалось бы. Что касается положения в целом, то его трудно сравнивать. У меня не сложилось впечатления, что футбол в России – вид спорта номер один. В Турции, например, все только и говорят о футболе. Больше, чем о политике.

– Бывший главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий выразил не так давно мнение, что «Россия – нефутбольная страна», которое вызвало дискуссию. Вы что на этот счет думаете?

– Думаю, Слуцкий прав. Народ в России уделяет больше внимания другим вещам. Да и посещаемость не самая высокая. Может быть, благодаря чемпионату мира людей и удастся больше привлечь к футболу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив ЦСКА Фернандеш Мануэль Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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frickmaster
1478929320
"Народ в России уделяет больше внимания другим вещам." Да - как выжить.
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nikita08
1478929899
Не прав.
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VIPded
1478930100
Прав. Увы...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478930624
Не футбольная страна чо же ты тогда в России делаешь
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TERIA-76
1478931907
Сборная-это недавно показала)))
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+50/-50
1478932952
Королёв в своё время сказал, что СССР не космическая держава. Но он сделал её такой. Если Слуцкий такое сказал, то пусть уходит в теннис или шашки. В футболе ему делать нечего. А посещаемость от игры. Как играют, так и люди ходят. Угол падения равен углу отражения.
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dimsok
1478934339
Да и у нас в Воронеже на вышке полные трибуны были. А Слуцкий сдулся как тренер, раз такое говорит.
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роналдон
1478937134
в стране действует система воспитания отвращения к учебе, к спорту, в т.ч. к футболу... Деньги плати, нагрузки бешеные и глупые, типа задачки " отец старше сына на 6 лет" и т.д. Кому -то же это надо ?? Да, нужно только самим добиваться успехов.. Государству это ни к чему. Зачем только налоги платим... Надеюсь, многие поняли финты футбольных чиновников с Бердыевым с целью убрать его, пообещав Спартак или сборную, а потом кинули.. Но он не сдается, команда тоже.. А стадион всегда полон, потому что играют с душой, а не отбывают номер..
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T 72
1478938084
Хоккеисты наши пашут на поле и трибуны полные,а футболисты уже много лет нас своей игрой от футбола отучают
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AVAR-05
1478938846
Развивайте футбол на юге.
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