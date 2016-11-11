Фернандеш: «Черевченко и Смородская со мной не разговаривали»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером клуба Игорем Черевченко и экс-президентом Ольгой Смородской.

«Они со мной не разговаривали. Когда после матча со «Спортингом» в конце ноября я попытался заговорить с президентом, она сказала, что обсуждать нечего. Между тем футболисту нужно знать, почему он не играет. Может быть, он неправильно себя повел, недостаточно тренируется или тренер не видит его в составе по тактическим соображениям. К сожалению, мне оставалось додумывать причину самому.

И когда вы мне задаете вопрос, в чем она состояла, не могу ответить, потому что понятия не имею. Я не был травмирован, но постоянно оставался на скамейке запасных. И, если бы руководство не сменилось, продолжал бы пребывать в молодежной команде», – сказал Фернандеш.

Добавим, что в прошлом сезоне Фернандеш почти не выходил на поле в РФПЛ, однако был возвращен в состав после прихода на пост главного тренера Юрия Семина.