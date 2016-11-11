В «Порту» готовы отпустить Эрреру за 40 миллионов

В «Порту» определились с суммой, за которую готовы расстаться со своим полузащитником Эктором Эррерой. Пристальный интерес к нему проявляют сразу несколько европейских грандов – «Ливерпуль», «Ювентус» и «Наполи», сообщает A Bola. Португальская сторона оценила своего футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Эктор Эррера выходил на поле в составе «Порту» в 15 официальных матчах. В них он забил один гол и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.