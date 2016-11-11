Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Порту» готовы отпустить Эрреру за 40 миллионов

11 ноября 2016, 11:58
1

В «Порту» определились с суммой, за которую готовы расстаться со своим полузащитником Эктором Эррерой. Пристальный интерес к нему проявляют сразу несколько европейских грандов – «Ливерпуль», «Ювентус» и «Наполи», сообщает A Bola. Португальская сторона оценила своего футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Эктор Эррера выходил на поле в составе «Порту» в 15 официальных матчах. В них он забил один гол и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Порту Эррера Эктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Йогурт Мэн
1478856902
Эррера в свои 26 выглядит как сорокалетний мужичок. А вот Рязанцев выглядит, как студент)
Ответить
Главные новости
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
3
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
4
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
3
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
Вчера, 11:58
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
8
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Экс-футболист «Бенфики» погиб в ДТП
12 июля
Глушаков вынес вердикт Роналду
11 июля
3
Фото«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду
10 июля
8
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
10 июля
3
В Госдуме выступили в защиту Роналду
9 июля
7
Фото«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
9 июля
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду
4 июля
2
Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»
4 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+