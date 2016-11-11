РФПЛ официально подтвердила перенос матча «Томь» – «Терек» в Грозный

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги между «Томью» и «Тереком» пройдет на поле в Грозном. Напомним, что изначально команды должны были провести эту встречу 19 ноября в Томске.

«Российская футбольная Премьер-лига сообщает, что в связи с угрозой понижения температуры в г. Томске до минус 25-27 градусов и в соответствии с пунктами 3.4 и 6.3 Регламента РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу, матч 14-го тура ФК «Томь» — РФК «Терек» переносится на 19:00 21 ноября в г. Грозный, а матч 28-го тура «Терек» – «Томь» – в г. Томск», – сообщает пресс-служба лиги.