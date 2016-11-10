Арустамян: «Не верю, что «Лацио» купит Селихова»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян скептически смотрит на вероятность перехода вратаря «Амкара» Александра Селихова в «Лацио». Ранее сообщалось, что римский клуб готов осуществить сделку в ближайшие трансферные окна.

«Я задаюсь вопросом: почему об интересе «Лацио» к Александру Селихову пишет только ITASportPress? Как правило, в Италии любая трансферная новость – повод для активных обсуждений, тем более, если дело касается топ-клубов. Но за три недели на Sky Sports, Gazzetta и на сайте Джанлуки Ди Марцио не написано ни одного сообщения о Селихове и «Лацио». Все восемь футбольных радиостанций, что базируются в Риме, тоже почему-то молчат. Это несколько настораживает.

Можно воспринимать слух о Селихове по-разному — как агентские игры, как провокацию. Но я не верю, что «Лацио» приобретет Селихова. Эта история мало похожа на правду. Допускаю, что вратарь находится в шорт-листе клуба, но не более того. Конкретного интереса с обозначением сумм точно нет», – заявил Арустамян.