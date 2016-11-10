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    Скрипченко: «Крылья Советов» должны исправить в обороне те недочеты, которые были»

    Новый главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился своими впечатлениями по первым дням работы в команде.

    – Что можно сказать по работе с командой?

    – Как видите, хорошее настроение, хороший эмоциональный тонус. Сейчас самое главное улучшить функциональное состояние и эмоциональное. Есть для этого время, эта пауза в чемпионате как нельзя кстати. Ждем возвращения парней из национальных сборных, ждем возвращения травмированных, чтобы готовиться в полном составе. Надеюсь, что к игре с «Зенитом» мы будем в полной готовности и в оставшихся матчах сможем заработать очки.

    – Можно ли сказать, что знакомство с командой завершено?

    – Если говорить о личностях, то да, я практически всех парней изучил по именам и фамилиям, единственно что, мне потребуется определенное время, чтобы узнать возможности каждого.

    – Не смутило ли вас, что переходите в команду, заточенную на оборону, которая практически в каждом матче допускает много ошибок?

    – Давайте не будем возвращаться к тому, что было при прежнем главном тренере. Его нужно поблагодарить за проделанную работу, за хороший подбор футболистов. Сейчас нужно исправить в обороне те недочеты, которые были. Благо, повторюсь, есть время для этой работы.

    – И все же, «Урал» был под вашим руководством атакующей командой. Что будет с «Крыльями»?

    – Я думаю, что если взять ту же игру с «Уралом», были заметны сдвиги. Мы стали играть более вертикально, стали доставлять мяч к штрафной площади соперника. Два мяча забили, плюс Корниленко имел еще два прекрасных момента.

    – Корниленко оформил дубль, мог забить еще. Такое ощущение, что вы приехали и шепнули ему что-то по-белорусски...

    – Я Сергея очень давно знаю, еще когда он играл в минском «Динамо». Я знаю его возможности. В этом отношении мне с ним было очень просто. Признаюсь, еще до знакомства с командой мы переговорили, я объяснил, какие действия я бы хотел видеть от него на футбольном поле. Он воспринял это с энтузиазмом, было заметно его хорошее настроение, – передает слова Скрипченко корреспондент «Бомбардира» Владислав Кирсанов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 10 ноября 2016, 13:48

      Будем надеяться, что будет лучше. на самом деле времени уже маловато.

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