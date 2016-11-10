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Лэмпард: «Я очарован Трампом»

10 ноября 2016, 08:29
3

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард очень рад тому, что новым президентом США избран Дональд Трамп.

«Меня вдохновляет то, что мои дочери говорят о политике и о Трампе дома и в Лондоне. Когда дети интересуются такими темами, обсуждают их в школе, это очень хорошо.

Да, в политике существует определенный негатив, но я очарован Трампом. Это очень интересный человек. Можно его любить или ненавидеть, но он заставляет о себе говорить», – сказал Лэмпард в интервью standard.co.uk.

«Трамп выиграл на багаже Аленичева». Как футбольный мир реагирует на нового президента США

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Нью-Йорк Сити Лэмпард Фрэнк
Комментарии (3)
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С-Пб on-line
1478757239
Ты то куда полез, твоё дело сферу пинать!
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Legioner-05
1478760527
Такая тенденция говорит о том,что политика делает своё дело воздействуя на все и всех,вряд ли вскоре останется что-то вне политики
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Black Giz
1478764099
Очень футбольная новость. Если такими темпами пойдет, то скоро будут писать о том, сколько раз сходил на горшок ночью тот или иной футболист.
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