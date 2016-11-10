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    Хацкевич: «Стабильность — признак мастерства, над ней предстоит еще много работать»

    Главный тренер сборной Белорусии Александр Хацкевич прокомментировал результат товарищеского матча с Грецией (1:0). По словам специалиста, у него немало вопросов к игре своих подопечных в этой встрече.

    – И мы, и греки рассматривали эту встречу в качестве подготовки к ближайшим отборочным играм. Поэтому счет, наверное, не самое главное. А игра наша оставила больше вопросов, чем ответов.

    – В последнее время сборная Беларуси добивается неплохих результатов на выезде: победы над ирландцами и норвежцами, ничья с французами. В то же время – домашняя ничья с Люксембургом…

    – Если говорить о матче на «Борисов-Арене», то там произошел несчастный случай. Мы полностью доминировали, имели достаточно много моментов, но где-то не хватило класса в исполнении. А где баланс? Стабильность — признак мастерства, над ней предстоит еще много работать.

    Источник: Pressball

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    10.11.2016 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2016, 10:49

      Удачи вам ребята.

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