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  • Хацкевич: «Стабильность — признак мастерства, над ней предстоит еще много работать»

Хацкевич: «Стабильность — признак мастерства, над ней предстоит еще много работать»

10 ноября 2016, 06:54
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Главный тренер сборной Белорусии Александр Хацкевич прокомментировал результат товарищеского матча с Грецией (1:0). По словам специалиста, у него немало вопросов к игре своих подопечных в этой встрече.

– И мы, и греки рассматривали эту встречу в качестве подготовки к ближайшим отборочным играм. Поэтому счет, наверное, не самое главное. А игра наша оставила больше вопросов, чем ответов.

– В последнее время сборная Беларуси добивается неплохих результатов на выезде: победы над ирландцами и норвежцами, ничья с французами. В то же время – домашняя ничья с Люксембургом…

– Если говорить о матче на «Борисов-Арене», то там произошел несчастный случай. Мы полностью доминировали, имели достаточно много моментов, но где-то не хватило класса в исполнении. А где баланс? Стабильность — признак мастерства, над ней предстоит еще много работать.

Источник: Pressball
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Греция Хацкевич Александр
Комментарии (1)
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Black Giz
1478764162
Удачи вам ребята.
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