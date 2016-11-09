ФНЛ. «Тосно» оказалось сильнее «Мордовии», «Шинник» и «Волгарь» разошлись миром

В рамках 21-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях переиграло «Мордовию». Голами у гостей отметились Антон Заболотный и Максим Палиенко.

Также «Шинник» упустил победу в матче с «Волгарем». На 84-й минуте встречи счет сравнял точный удар Сергея Веркашанского.

Россия. Первенство ФНЛ. 21-й тур

Мордовия (Саранск) – Тосно – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Заболотный, 9; 0:2 – Палиенко, 19.

Удаление: Леонов, 48 – нет.

Шинник (Ярославль) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сиротов, 69; 1:1 – Веркашанский, 84.

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