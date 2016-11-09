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    Ловчев: «В «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев критически отозвался об уровне игры футболистов «Зенита».

    «Мне говорят: «Зенит» сильнее других. Ребят, когда я вижу, что Шатов, Дзюба и Кокорин играют просто-напросто плохо, понимаю, что в «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка», – заявил Ловчев.

    Напомним, Эсекиэль Гарай перешел в «Валенсию», а Халк подписал контракт с «Шанхай СИПГ».

    Источник: «Советский спорт»

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    09.11.2016 14:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2016, 14:28

      В Спартаке подобных игроков никогда не было. Даже Ловчев не тот уровень. Про остальных вообще лучше промолчать.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 ноября 2016, 19:13

      конечно зенит сильнее,у них ещё лодыркин и кержаков))))

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      Рейтинг: +370

      mik1954 9 ноября 2016, 19:04

      Кто мандалаям типа Ловчева постоянно дат трибуну, несет все что присниться, умник....

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2016, 18:39

      Ловчев не эксперт, Ловчев - критик. Завистливый критик. На старости лет это будет второй рейнгольд )

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 9 ноября 2016, 17:52

      Ловчев, когда был футболистом, до уровня Кокорина сегодняшнего, а не Динамовского, никогда не дотягивал. Ловчев был такой же посредственностью как и все современные российские игроки РПФЛ.

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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 > Kollljan 9 ноября 2016, 20:19

      По поводу Ловчева вы неправы! Чемпион СССР, лучший футболист СССР 1972 года! Выступал за сборную Советского Союза! Девять лет выступал в форме Спартака! А вы говорите посредственность! Вот нынешние игрочишки до его уровня точно не дотягивают!

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > Опорник84 9 ноября 2016, 20:56

      Вот и посмотрите, сколько голов он забил за 9 лет.

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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 > Kollljan 9 ноября 2016, 21:17

      Так Ловчев играл защитником и полузащитником! Забивать голы не его прямая обязанность!

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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 > Kollljan 9 ноября 2016, 21:21

      Кстати Ловчев играл за сборную мира на прощальном матче Гарринчи в Рио-де-Жанейро! Я надеюсь про Гарринчу слышали?

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