Ловчев: «В «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев критически отозвался об уровне игры футболистов «Зенита».

«Мне говорят: «Зенит» сильнее других. Ребят, когда я вижу, что Шатов, Дзюба и Кокорин играют просто-напросто плохо, понимаю, что в «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка», – заявил Ловчев.

Напомним, Эсекиэль Гарай перешел в «Валенсию», а Халк подписал контракт с «Шанхай СИПГ».