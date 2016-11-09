Ловчев: «В «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка»

В Спартаке подобных игроков никогда не было. Даже Ловчев не тот уровень. Про остальных вообще лучше промолчать.
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев критически отозвался об уровне игры футболистов «Зенита».
«Мне говорят: «Зенит» сильнее других. Ребят, когда я вижу, что Шатов, Дзюба и Кокорин играют просто-напросто плохо, понимаю, что в «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка», – заявил Ловчев.
Напомним, Эсекиэль Гарай перешел в «Валенсию», а Халк подписал контракт с «Шанхай СИПГ».