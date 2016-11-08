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    Агент: Афоакву отметили Карпин, Колыванов и Щербаченко

    Агент нападающего «Динамо-Брест» Диксона Афоаквы Сергей Новиков рассказал о сильных сторонах своего клиента, а также подчеркнул, что 18-летний игрок из Ганы приглянулся трем отечественным специалистам – Валерию Карпину, Игорю Колыванову и Федору Щербаченко. Напомним, сегодня появилась информация, что Афоаква проходит просмотр в «Спартаке».

    – В чем козыри Афоаквы? Его статистика в брестском клубе пока не сильно впечатляет…

    – Футболист только в мае приехал в Белоруссию, в июле его заявили за «Динамо». Он играет со второго круга, забил важный гол в четвертьфинале Кубка, отдал в последней встрече результативную передачу.

    – Как его охарактеризуете?

    – Очень быстрый исполнитель с хорошо поставленным ударом – без проблем бьет по воротам с 20-30 метров, если есть такая возможность.

    – Центральный нападающий?

    – Нет, нет, ни в коем случае. Крайний, который еще может выйти и так называемым 10-м номером.

    – Кого из основы «Спартака» напоминает?

    – Пока отдаленно, наверное, Промеса. Ему еще 18 лет, напрямую приехал в Белоруссию из Африки. Обыгрывает на фланге, врывается в штрафную, не боится идти в нестандартный дриблинг. Этим и подкупает. Все делает на высокой скорости. Потенциал у него очень большой. Пока еще нужно делать скидку на возраст, не все просто дается. Но парень очень обучаемый. Кстати, недавно открывали академию в Бресте, приезжали Валерий Карпин, Игорь Колыванов, Федор Щербаченко, все его отметили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2016 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 ноября 2016, 19:05

      сказал агент о своем "товаре"

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