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  • Экс-тренер «Анжи»: «Как-то раз Хиддинк привел Лэмпарда в пример Траоре»

Экс-тренер «Анжи»: «Как-то раз Хиддинк привел Лэмпарда в пример Траоре»

8 ноября 2016, 17:16
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Бывший тренер «Анжи» Олег Василенко, работавший в штабе Гуса Хиддинка в дагестанском клубе, рассказал, как однажды голландский специалист поставил в пример нынешнему нападающему ЦСКА Ласина Траоре, защищавшему тогда цвета махачкалинцев, хавбека «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

«Хиддинк видел все. Однажды Траоре не очень хорошо отреагировал на замену. На следующий день на восстановительной тренировке Мистер собрал тренеров и футболистов на поле в центральном круге. Рассказал по игре – где хорошо двигались, где плохо, а потом говорит: «Спасибо, Ласина. Ты меня многому научил».

Тот опешил. Да мы все опешили. А Мистер продолжил: «Я вспомнил, каково это, когда люди звонят и спрашивают не о футболе, а о реакции футболиста на замену. Вот тебе история. Однажды я был тренером в футбольном клубе «Челси», знаете такую команду? Хорошо. Идет матч в Лиге чемпионов, это другой турнир – не Лига Европы. И вот играем мы с «Барселоной» в 1/4 финала. Смотрю: надо что-то менять в центре поля, Лэмпард не справляется. Вы же слышали о таком футболисте, да? Хорошо. Мне помощник говорит, что Лэмпарда никогда не меняли. Отвечаю: «Отлично, я буду первым». Поменял его на Эссьена. Знаете такого? Отлично. Лэмпард ушел. Его поблагодарил весь стадион. Он сел на скамейку и всей душой переживал за команду. Это история из жизни великих футболистов. При должной работе вы можете стать такими же. А теперь давайте тренироваться», – сказал Василенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Челси Лэмпард Фрэнк Траоре Ласина Хиддинк Гус Василенко Олег
Комментарии (3)
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Psih86
1478634626
Уж не обижайтесь,но ни Траоре,ни ЦСКА,и тем более Анжи ни стать таким как Лэмпард,даже если объединитесь!!!
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