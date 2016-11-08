Голубчиков: «Луч-Энергия» работает над выплатой долгов игрокам, клуб продолжит выступать в ФНЛ»

Исполнительный директор «Луч-Энергии» Александр Голубчиков сообщил, что клуб постепенно гасит задолженность по зарплате перед футболистами, а также собирается продолжить свои выступления в нынешнем розыгрыше ФНЛ. Ранее игроки владивостокцев отказывались тренироваться по причине долгов, а СМИ сообщали о возможном снятии команды с первенства первой лиги из-за финансовых проблем

«Угрозы снятия с ФНЛ нет. Футболисты, конечно, с задержками получают заработную плату, но не во всех клубах шикарные сейчас условия. Задержки есть, по большей части, по премиальным за прошлый сезон, сейчас копятся за этот. Но есть конструктивные решения. Мы не можем за короткий период со всеми расплатиться. Есть диалог с командой, краевая власть неравнодушна. Никто команду бросать не собирается.

Есть стратегические решения: мы работаем по реструктуризации долгов. Ведь клуб к 2015 году накопил долг порядка 150 миллионов. Так что долги в «Луче» давно. Мы сейчас работаем в непростом режиме. Так что снятия точно не будет, с футболистами расплатятся. У нас нет таких историй, когда футболистов «бросали». Мы в определенной степени живем от матча к матчу.

Оптимизировали бюджет практически по всем статьям. Порядка 60-70 миллионов идет экономия, и есть еще, куда двигаться, поэтому долг сейчас несущественно вырос. В нашем состоянии мы сейчас показываем достаточно приличный футбол и показываем неплохой спортивный результат», – сказал Голубчиков.