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    Тихонов: «Нам в «Спартаке» не сообщали, что есть интерес от клубов из Европы»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов отметил, что в его бытность футболистом в «Спартаке» часто скрывали от игроков об заинтересованности к ним со стороны европейских клубов.

    «Когда нас туда звали, нам в «Спартаке» просто не говорили об этом. Руководство «Спартака», и главный тренер, наверное, не хотели, чтобы команда расползалась. Команда долго строилась, и начала давать результаты. После этого если заберут 2-3 человека, то, конечно, это будет плохо для любого тренера. Поэтому были такие моменты, что нам даже не говорили о предложениях, которые поступали в клуб», – заявил Тихонов.

    Источник: Спорт FM

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    08.11.2016 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 ноября 2016, 13:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С какой стати, игроки команды, проигравшей АЕКу кипрскому; кого то заинтересуют? А матчи РФПЛ в Европе не смотрят.

      -10
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      Рейтинг: +21

      Tim666 > Zeff 8 ноября 2016, 15:37

      ты сначала прочитай кто интервью дает. и где ваши болотные в то время были

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