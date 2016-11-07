Витсель: «Перейду ли я в «Ювентус»? Это случится либо зимой, либо летом»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что в скором времени покинет петербургский клуб и присоединится к «Ювентусу». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

«Всегда приятно слышать, что такой клуб, как «Ювентус», не оставляет попыток приобрести меня. Я перейду в туринскую команду, но не знаю, когда это произойдет – зимой или летом. Пока я выступаю за «Зенит», а дальше будет видно», – приводит слова Витселя RTBF.