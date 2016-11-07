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  • Витсель: «Перейду ли я в «Ювентус»? Это случится либо зимой, либо летом»

Витсель: «Перейду ли я в «Ювентус»? Это случится либо зимой, либо летом»

7 ноября 2016, 22:12
17

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что в скором времени покинет петербургский клуб и присоединится к «Ювентусу». Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский хавбек отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

«Всегда приятно слышать, что такой клуб, как «Ювентус», не оставляет попыток приобрести меня. Я перейду в туринскую команду, но не знаю, когда это произойдет – зимой или летом. Пока я выступаю за «Зенит», а дальше будет видно», – приводит слова Витселя RTBF.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (17)
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alp
1478546564
ну и хер с ним, с микрофоном
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Alexx22
1478547983
летом лучше))бесплатно
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Фан666
1478548456
А нужен ли ты Ювентусу? Ты там играть не сможешь, Томи забить не можешь так что надоел ты со своим сраным переходом! Вали уже быстрее куда-нибудь
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Юрий Крутько
1478548730
Без Халка обошлись(даже лучше, стал Зенит играть),а без Витселя(вечно уходящего из команды) и подавно...Луческу,что-нибудь придумает...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478548958
Да вали уже
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Juve1897
1478552157
Ну чисто на лавку Маркиза подменить. По мне уж лучше Лемина бы наигрывали.
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Михас007
1478555718
кому ты нужен
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алекс88
1478581154
Одуван продажный
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neveldomha
1478586293
Возвращайте Денисова из Динамо. Может старик его образумит.
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Jois91
1478604649
Я все таки удивляюсь комментариям пользователей, у которых логотип Зенита или что-то в этом роде. Типо - "вали от сюда" Алё опомнитесь, разве этот футболист заслуживает такого отношения? Ведь все предыдущие годы он вкладывал себя в клуб... Нет бы сказать, "спасибо брат, за те игры, которые ты провел на высшем уровне" Вспомните тот же гол Валенсии, да и много других...
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