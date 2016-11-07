Бубнов заявил, что наденет на эфир майку с фото Кариоки, если «Спартак» не выиграет золотые медали РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» станет чемпионом России. В противном случае специалист обещал появиться в радиоэфире в майке бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоки.

«Я не собираюсь давать обещания наподобие Гари Линекера. Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом. Арустамян только должен мне эту футболку дать с автографом бразильца. Но могу сказать, что сейчас у «Спартака» меньше всего проблем и по игре он смотрится лучше всех», – сказал Бубнов.