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  • Бубнов заявил, что наденет на эфир майку с фото Кариоки, если «Спартак» не выиграет золотые медали РФПЛ

Бубнов заявил, что наденет на эфир майку с фото Кариоки, если «Спартак» не выиграет золотые медали РФПЛ

7 ноября 2016, 21:00
17

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что по итогам нынешнего сезона «Спартак» станет чемпионом России. В противном случае специалист обещал появиться в радиоэфире в майке бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоки.

«Я не собираюсь давать обещания наподобие Гари Линекера. Готов прийти на очередную передачу в майке с изображением Кариоки, если «Спартак» не станет чемпионом. Арустамян только должен мне эту футболку дать с автографом бразильца. Но могу сказать, что сейчас у «Спартака» меньше всего проблем и по игре он смотрится лучше всех», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Кариока Бубнов Александр
Комментарии (17)
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Bobafett
1478541831
И с оценкой - двойка!
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bafor
1478542363
Хаха. "Арустамян только должен мне эту футболку дать с автографом бразильца." А где Арастумян возьмет такую футболку? Хитрый Бубен жук.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478543211
На мой собственный взгляд "Спартак", над чемпионством которого еще пару туров назад я и сам, признаюсь, посмеивался, на данном этапе сезона является первым РЕАЛЬНЫМ претендентом на золото. Сейчас это действительно стало очевидным, так что не согласиться с Бубновым - себя не уважать. У "Спартака" есть какая-никакая, а игра, игра построенная. В то время, когда другие претенденты все еще ее ищут и испытывают проблемы различного рода. Плюсом ко всему сами игроки заряжены, как никогда прежде и, мне кажется, не только хотят золота, но и ВЕРЯТ в это. Конечно, предстоит еще перерыв и многое будет зависеть от подготовки к окончанию чемпионата (и Каррера будет самостоятельно готовить, и Луческу уже пообвыкся...), но сейчас "Спартак" лидер по праву.
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кошмарик
1478543405
кариока давно носит майку с изображением Бубнова..
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filosof sparty
1478543821
Не ну я буду рад конечно, но где гарантии, что после четырёхмесячного!!!! перерыва Спартак не сдаст? И что Зенит не прибавит? Правильно, гарантий таких нет, так что рановато... Но на данный момент безусловно Спартак увереннее остальных смотрится!!
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absent32
1478543966
Готовьте футболку)))
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ajoq
1478545148
Ох уж эти СМИ и "эксперты"... То понос, то золотуха. Прошло чуть больше трети чемпионата, все еще впереди! К тому же зимний перерыв - как начать сезон заново. Радует, что сами спартаковцы молчат по этому поводу - особенно радует Каррера своим подходом как к работе, так и к публичным заявлениям.
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Саня БУБА
1478546692
..всем клоунам хочу сказать в ответ: кто слушал (смотрел) прямой эфир на Спорт -ФМ прекрасно все слышали: нобель провоцировал викторыча на ответный жест лаудрупу...и че? (как сказал бы волера)....та не оденет он эту майку! хотя шнобель ее и сделает для этой цели! спартак - чемпион!!! второй терек...третий локо...дальше либо зенит, либо ростов, либо амкар, либо рубин.....цска будет только сдавать...тенденция на лицо (хотя мне и жаль коняшек)
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kill_rubin
1478549094
чтобы Бубнов похвалил спартак? да нет, бред какой-то
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Опорник84
1478572656
Рано еще медали вешать, еще весна впереди! А так хочется уже это чемпионство обмыть!
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