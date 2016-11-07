Салугин: «В ЦСКА готов вернуться хоть на полставки»

Форвард «Амкара» Александр Салугин, защищавший в 2005-2006 годах цвета ЦСКА, подчеркнул, что всегда готов к возвращению в армейский клуб, если поступит соответствующее предложение. При этом, по словам игрока, его не интересует размер заработной платы.

«Только вчера со Слуцким говорил. Я ему сказал, что всегда готов вернуться, нет ли там местечка, даже на полставки. Приеду и картины не испорчу. Слуцкий, как всегда, отшутился, а я серьезно говорил. Всегда готов вернуться в ЦСКА, эта команда родная для меня», – сказал Салугин.

В текущем розыгрыше РФПЛ в активе Салугина девять матчей (один – в стартовом составе) и один забитый мяч.