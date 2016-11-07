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    «Спартак» не будет играть товарищеские встречи в перерыве на матчи сборных

    «Спартак» не намерен брать участие в товарищеских встречах в паузу, вызванную матчами национальных сборных, на этой неделе. После 13-ти туров РФПЛ красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Зенит» на три очка.

    «В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игры. Нам предстоят пять выходных, а затем возобновится тренировочный процесс», – сообщил директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонид Трахтенберг.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2016 14:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 ноября 2016, 17:41

      Интересный оборот речи - брать участие...

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > kotmyshka 7 ноября 2016, 20:50

      Через Гоголя переводили с карреро-итальянского))))).

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 ноября 2016, 16:31

      «Спартак» будет играть товарищеские встречи в перерыве матча сборных.

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 ноября 2016, 15:24

      Все верно, настрой не нужно сбивать! Заслужили)

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 ноября 2016, 14:25

      Сослужили! Следующая битва с Пермью!

      0
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