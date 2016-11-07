Олег Иванов: «Надоели разговоры вокруг «Терека» о странных матчах»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что устал от разговоров вокруг грозненского клуба о странных матчах с их участием. Напомним, в ряде СМИ появилась информация о «странном» характере матча 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком». Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 4:1.

«За пару лет мне уже все это поднадоело. Ранее мы обращали внимание на все эти разговоры. А тут уже понимали, что ситуация может повториться. Если «Терек» выигрывает, значит матч был какой-то не такой. Если проигрывает или играет вничью, значит, ничего не было. По такой логике можно что-то такое сказать и про матч с «Зенитом», – сказал футболист.