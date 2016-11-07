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  • Хомуха не считает, что игра «Спартака» соответствует чемпионским амбициям

Хомуха не считает, что игра «Спартака» соответствует чемпионским амбициям

7 ноября 2016, 09:27
8

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о лидере чемпионата России московском «Спартаке». Напомним, после 13-ти туров красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу.

«У команды есть такой исполнитель, как Квинси Промес, постоянно создающий остроту у чужих ворот. Отмечу, что и эмоциональный фон в команде сейчас очень хороший. Все матчи играются с полной самоотдачей. Не сказать, что игра соответствует чемпионским амбициям, но за счет старания и самоотдачи они находятся на первом месте.

У каждого тренера есть свой стиль и свое видение. Уверен, что «Спартак» также усилится зимой и тем самым будет навязывать свой футбол соперникам. Относительно того же ЦСКА у «Спартака» «скамейка» действительно длинная. Глубина состава прослеживается, футболисты, которые выходят на замену, обычно усиливают игру», – сказал Хомуха.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Промес Квинси Хомуха Дмитрий
Комментарии (8)
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iuda
1478501249
Как будто игра конюшни в последние годы была чемпионской с кабинетной поддержкой и с допингистом (пока одним, что там ещё дзагоеву выводят)
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SSC
1478502384
От коня других слов и не ждал.
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nik55
1478503504
да у коней амбиции чемпионские
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Тraumtanzеr
1478505560
Дайте это бомже-лошади овса с помойки, пусть успокоится.
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momwig_
1478506407
Блин, теперь, когда такой серьезный специалист, добившийся столь многого как игрок и тренер, не считает... даже я засомневался. Он-то сам столько раз демонстрировал эту самую игру ,а уж сколько раз чемпион... кому как не ему знать.
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kuchipachi
1478516416
что интересно, все бывшие не спартаковцы в один уверены, что Спартак не будет чемпионом и у него нет ни какой игры, хотя по статистике уступает только Зениту и то только в забитых мячах, но в то же время почему то у всех их так бурлит говнецо, что Спартак сейчас на первом месте... странно всё это. вот когда я в чем то уверен, то не буду всякую глупость говорить относительно другой команды, а буду ждать только результата своей, а тут кроме как зависть и назвать то нельзя, если культурно
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ufos73
1478517295
Даже если эта самая "чемпионская" игра появится, все равно найдут, чего у Спартака еще нет...
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seawave
1478526006
Да у пищевика игра никогда не соответствовала...
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