Хомуха не считает, что игра «Спартака» соответствует чемпионским амбициям

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о лидере чемпионата России московском «Спартаке». Напомним, после 13-ти туров красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу.

«У команды есть такой исполнитель, как Квинси Промес, постоянно создающий остроту у чужих ворот. Отмечу, что и эмоциональный фон в команде сейчас очень хороший. Все матчи играются с полной самоотдачей. Не сказать, что игра соответствует чемпионским амбициям, но за счет старания и самоотдачи они находятся на первом месте.

У каждого тренера есть свой стиль и свое видение. Уверен, что «Спартак» также усилится зимой и тем самым будет навязывать свой футбол соперникам. Относительно того же ЦСКА у «Спартака» «скамейка» действительно длинная. Глубина состава прослеживается, футболисты, которые выходят на замену, обычно усиливают игру», – сказал Хомуха.