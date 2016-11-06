Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мак изначально не хотел переходить в «Зенит» из-за лимита на легионеров

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак заявил, что изначально не хотел переходить в стан петербургского клуба из-за имеющегося в РФПЛ лимита на легионеров. Напомним, словацкий хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом 2016 года, перейдя из ПАОКа.

    «Мою задачу дополнительно усложняет лимит на легионеров, поэтому я не сразу согласился перейти в «Зенит», но, тщательно все обдумав, решил, что мне по силам играть за «Зенит», а не сидеть в запасе. Конкуренция очень серьезная, но я этого и хотел. Стараюсь на каждой тренировке доказывать, что достоин места в стартовом составе», – сказал Мак.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2016 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 6 ноября 2016, 22:43

      Мак красавчик, достоин играть в основе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 ноября 2016, 19:37

      вспоминается песня Сектора))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 6 ноября 2016, 19:32

      Игрок реально хороший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 6 ноября 2016, 19:00

      Играет Мак хорошо. Побольше бы таких Маков в наш футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 6 ноября 2016, 18:30

      изначально не хотел ,но повелся на бабло

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 ноября 2016, 18:10

      з/п тоже сыграла немаловажную роль. Риск оправдан

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11