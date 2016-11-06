Рыжиков: «Жаль, что первая выездная победа пришла только в 13-м туре»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков пообщался с журналистами после матча 13-го тура РФПЛ с «Уфой» (3:2).

«Очень важная победа. Играли с соседями по турнирной таблице. Жаль, что первая выездная победа пришла только в 13-м туре. По матчу: мы сами усложнили игру. У соперника удалили игрока, «Рубин» повел в счете, потом второй забили.

После гола на последних минутах первого тайма приуныли мы немного. «Уфа» приободрилась и поняла, что есть шанс. Это подтвердил быстрый гол в наши ворота во втором тайме. Хорошо, что слаломный проход Эльмира Набиуллина помог восстановить преимущество.

Потом, думаю, мы держали игру в своих руках. Да, тяжело было, и пенальти был, но надо отдать должное сопернику, «Уфа», конечно, старалась. У них хорошая, организованная команда. Мы победили. Главное – три очка. Всех болельщиков и нас с победой! Идем дальше», – сказал футболист.