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    Серия А. «Ювентус» добился победы над «Кьево», «Милан» взял верх над «Палермо» и другие результаты

    В матче 12-го тура Серии А «Ювентус» в гостях добыл победу над «Кьево» со счетом 2:1. Таким образом, туринский клуб в нынешнем сезоне набрал 30 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

    В других встречах «Милан» взял верх над «Палермо» и поднялся на второе место, «Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло», «Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Дженоа – Удинезе – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Терро, 11; 1:1 – Окампос, 24.

    Кьево – Ювентус – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Манджукич, 53; 1:1 – Пеллисьер, 66 (с пенальти); 1:2 – Пьянич, 75.

    Палермо – Милан – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сусо, 15; 1:1 – Несторовски, 71; 1:2 – Лападула, 82.

    Сассуоло – Аталанта – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гомес, 19; 0:2 – Кальдара, 24; 0:3 – Конти, 43.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 ноября 2016, 19:37

      Юви до прибритени новых звезд лучше была

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