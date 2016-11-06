Южанин: «Нам совсем непонятна ситуация с нашим отмененным голом»

Главный тренер «Кубани» Николай Южанин считает, что его подопечные неплохо выглядели в матче ФНЛ против «Луча-Энергии» (1:2).

«Безусловно, нам была понятна цена и значимость очков в этом матче, тем более что их было много потеряно на первой стадии турнира. Но, с другой стороны, нам понятно, что очки добываются за счет собственной организованной игры. Тем досаднее, что мы сегодня проиграли.

Хозяева, можно сказать, с нашей помощью использовали свои сильные стороны. Тем не менее наша команда после пропущенных мячей продолжила играть в свою игру. Перестановки, которые мы сделали, сводились к усилению атакующих действий, счет к этому обязывал. В итоге нам удалось усилить давление на соперника, это говорит о том, что мы провели качественные замены.

Пока нам совсем непонятна ситуация с нашим отмененным голом. И все же отмечу, что мы не развалились после собственных ляпов, контролировали игру в течение всего матча. Из пяти последних встреч три мы сыграли на выезде, тем более сегодня были сложные условия в связи с переносом начала встречи. Но надо отдать должное ребятам, они справились с этими сложностями, но все же эти факторы сказались на потере концентрации», – сказал Южанин.