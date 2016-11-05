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    Рейнгольд: «Сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    «Аленичев? Я ничего не хочу сказать плохого об этом специалисте, он был блестящим футболистом. Но сегодняшний «Спартак» – это во всем работа Карреры. При Аленичеве команда вылетела из Лиги Европы на первой же для себя стадии, лишив тем самым клуб заработка, да еще и уступив команде, которая в сотню лучших и не входит.

    «Спартак» поступил очень грамотно, оставив Карреру у руля команды. Опыт работы в «Ювентусе» и в сборной Италии идет на пользу московской команде. Заметьте, что футболисты уже начали понимать его итальянский! Это значит не только уважение, но и стремление футболистов понимать своего тренера без переводчика. Это говорит про единство коллектива. «Спартак» идет 13 туров на первом месте! Такое было в последний раз при Романцеве! И команда побеждает, когда нет на поле ее главного лидера Квинси Промеса. Все это – работа Карреры», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.11.2016 21:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 ноября 2016, 14:50

      Рейнгольд моментально переходит от уныния к восторгу, и наоборот.
      Вряд ли можно серьёзно относиться к его мнению.

      1
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      Рейтинг: +108

      dimsok 6 ноября 2016, 09:47

      Заслуга Аленичева очень огромна!!!

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 08:56

      если быть до конца честным то Аленичев собрал команду которая сейчас играет.может психологически не мог настроить,а у Карреры это получилось.так держать Массимо,а Дмитрий Аленичев ещё покажет себя как тренер,ведь опыт он как геморой-приходит с годами)

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Каратель 6 ноября 2016, 09:47

      безхарактерный он,мягкотелый какой-то.вряд-ли чё добьётся на тренерском поприще

      1
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      Рейтинг: +28

      Фрэнк Серпико 6 ноября 2016, 03:43

      Мужики, в возвращении сильного Спартака нуждаются не только болельщики Спартака, но и вся Россия. Ведь чем больше у нас сильных команд, тем серьезнее воспринимают наш чемпионат. У нас есть (в данный момент) Зенит, Краснодар и Ростов. Если к этим командам подтянутся Спартак, Амкар и Анжи (а там потихонечку собирается очень приличная команда) будет круто. Плюс ЦСКА через пару лет, после перезагрузки состава, и Терек может быть - если начнут покупать сильных футболистов не раз в год и одного, а почаще. Я за всех переживаю, когда команды играют в европейских соревнованиях. Сильный Спартак выгоден нам всем!!!

      2
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 6 ноября 2016, 00:03

      Идем первые, главное не сглазить!

      2
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 ноября 2016, 23:57

      Думаю он прав!

      3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 22:43

      Спартаку надо хорошо закончить эту часть чемпионата,хорошо подготовится зимой,укрепить пару позиций и можно становится чемпионом.

      10
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Соа́рес де Мора́ис 6 ноября 2016, 00:02

      Нужен центральный защитник и атакующий полузащитник,а вот на место Ещенко нужен паспорт,а достойного я особо не вижу.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Соа́рес де Мора́ис 6 ноября 2016, 12:20

      В первую очередь нужен ЦФ.

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Соа́рес де Мора́ис 6 ноября 2016, 12:39

      Полностью с вами согласен

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 ноября 2016, 22:33

      Однозначно! Но Аленичеву огромное спасибо за Зобнина и Зе, в них вообще никто не верил...

      11
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 5 ноября 2016, 22:13

      Боже, Спартак храни дай ему силы!!!

      10
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      Рейтинг: +15

      haida 5 ноября 2016, 22:06

      Молодец, bafor, почему Алень,не мог настроить команду?Я кстати учился в одном институте с ним!Все кричат это команда Аленичева,фиг вам,все удивлены ,что Спартак заиграл,худо бедно,но заиграл!Есть сдвиг,работы еще много,но почему то уже не слышны вопли журналистов,что то не так в Спартаке!Надо немного подождать,и все вы увидите,какой станет Спартак,а это не за горами!Поверьте моим словам!

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