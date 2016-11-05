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    Матвеев: «Победить могли как «Крылья», так и «Урал», поэтому ничья – закономерный итог»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Юрий Матвеев поделился первыми впечатлениями после поединка 13-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:2). По словам специалиста, победа могла достаться как одним, так и другим, но в целом ничейный исход можно считать закономерным.

    «Довольны исходом матча. Игра получилась боевой, обеим командам нужна была победа, обе могли как выиграть, так и проиграть. Думаю, результат закономерен. «Крылья» играли дома, создавали моменты, оказывали давление, но и у нас были подходы, поэтому результат закономерен», – сказал Матвеев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 18:24
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