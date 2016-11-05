Селихов признался, что хотел бы перейти в европейский клуб

Голкипер «Амкара» Александр Селихов признался, что как и любой игрок, желающий прогрессировать, он мечтает перебраться в один из европейских чемпионатов. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 22-летнему стражу ворот со стороны «Лацио».

«Мне нечего сказать об интересе со стороны «Лацио», лучше спросить непосредственно у моего агента. Конечно, мне было бы весьма интересно испытать свои силы в Европе.

Каждый игрок, желающий прогрессировать, мечтает перебраться в европейский клуб. Я слежу за всеми чемпионатами Старого Света, и в том числе за Серией A. Считаю ее одной из лучших лиг в мире. Я еще не был в Италии. К сожалению, у меня нечасто получается путешествовать», – сказал Селихов.