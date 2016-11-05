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    Бубнов: «Матч «Крылья Советов» – «Урал» может превратиться в бойню из-за Скрипченко»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Уралом».

    «Предстоящий матч «Крылья Советов» — «Урал» станет одним из самых интересных — в первую очередь, конечно, из-за перемен в тренерских штабах обеих команд. Как известно, Вадим Скрипченко покинул «Урал» и возглавил самарский клуб, хотя вроде бы собирался отдохнуть от футбола. При этом его новая команда тоже находится в довольно тяжелой ситуации, ей во что бы то ни стало сейчас нужно выигрывать. И, безусловно, на пользу пойдет то, что он отлично знает соперника, однако «Урал» тоже будет биться, и как бы эта игра не превратилась в самую настоящую бойню. Правда, в психологическом плане Скрипченко все равно, на мой взгляд, будет тяжелее, чем Александру Тарханову, возглавившему «Урал». И все же, как мне кажется, несмотря на это именно у «Крыльев» в этом матче больше шансов на победу», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.11.2016 10:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +992

      опус 2 5 ноября 2016, 12:04

      Зачем провоцировать!?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > опус 2 5 ноября 2016, 12:53

      Это не провокация - а предвкушение, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 ноября 2016, 11:32

      команда на взлет!

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