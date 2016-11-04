Селюк: «Я не извиняюсь»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк подчеркнул, что не намерен извиняться перед Хосепом Гвардиолой, и прокомментировал извинения самого игрока.

«Мы хотим мира, но я не извиняюсь. За что мне извиняться? Возможно, Туре извинился, но я не знаю, за что. Думаю, Яя не это имел в виду, он просто хочет мира с Гвардиолой.

Посмотрим, что будет дальше. Важно, что мы начали идти навстречу друг другу. Теперь шаг должен сделать Гвардиола, потому что мы свой уже сделали», – сказал Селюк.